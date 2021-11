Od 1 sierpnia do teraz 600 osób opuściło ośrodki otwarte dla cudzoziemców. Osoby te deklarowały, że chcą podjąć w Polsce pracę, prawdopodobnie wyjechały do innych krajów - przekazała rzeczniczka Straży Granicznej. Dodała, że dom otwarty Fundacji Dialog opuściło 258 z 286 osób skierowanych do niego przez SG.