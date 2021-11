Kolor niebieski w trójkolorowej francuskiej fladze, zwanej Tricolore, od ponad roku jest ciemniejszy i ma bardziej granatowy odcień. Zmianę można zauważyć na państwowych budynkach, takich jak Pałac Elizejski czy Zgromadzenie Narodowe, podczas oficjalnych uroczystości, ale także przy okazji np. wystąpień Emmanuela Macrona.

Według Europe 1, to głowa państwa zdecydowała o nawiązaniu do pierwszej trójkolorowej flagi z końcówki XVIII wieku, po rewolucji francuskiej. Wprowadzono ją w 1789 roku, kiedy król Ludwik XVI dodał białą barwę kokardy dynastii Burbonów do barw herbowych Paryża. Później zmieniono tylko kolejność kolorów, z wyjątkiem okresu restauracji Burbonów w latach 1814–1830.

Granatowy kolor zmieniono na bardziej błękitny dopiero w 1976 roku.

Według dziennikarzy Paula Larrouturou i Eliota Blondeta Macron podjął decyzję o zmianie koloru w lipcu 2020 roku, działając za radą ówczesnego dyrektora operacyjnego Pałacu Elizejskiego, Arnauda Jolensa. „Przede wszystkim stoją za tym względy estetyczne – ten granat jest bardziej elegancki”, pisze Europe 1 w swoim artykule. Zdaniem osób bliskich prezydentowi, które rozmawiały z France 1, Macron „chciał ponownie nawiązać do francuskiej flagi z 1793 roku”.

„Stary" odcień niebieskiego na francuskiej fladze. Zdjęcie z czerwca 2020 roku

Radio Europe 1 zwróciło również uwagę na wpływ admirała Bernarda Rogela, szefa Sztabu Wojskowego Prezydenta Republiki, zauważając, że francuska marynarka już wcześniej używała na banderze ciemniejszego granatu.



Chociaż Pałac Elizejski nigdy oficjalnie nie poinformował o liftingu flagi, rzecznik prasowy potwierdził „Le Parisien”, że kolor niebierzeczywiście został zmieniony.