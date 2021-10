Jak informuje serwis pożarniczy Remiza.pl, wybuch nastąpił w studzience kanalizacyjnej w budynku kontroli pojazdów.

Reklama

Samochód, który znajdował się w budynku, stanął w płomieniach.

#KRAJ: Wybuch w studzience kanalizacyjnej w budynku kontroli pojazdów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Samochód znajdujący się w środku zapalił się. Jedna osoba została ranna. — Remiza.pl 🇵🇱 (@remizapl) October 28, 2021

W wyniku wybuchu jedna osoba została ranna.

Nie są znane okoliczności zdarzenia. Straż pożarna z Sokółki, która interweniowała, w rozmowie z Onetem poinformowała, że nie może udzielać żadnych informacji na temat charakteru podjętych działań, ponieważ na terenie obowiązuje stan wyjątkowy.

Reklama

Informacji na ten temat może więc udzielać jedynie Straż Graniczna. Ta jedynie potwierdza, że do wybuchu doszło w budynku Służby Celnej i to do tej służby odsyła dziennikarzy.