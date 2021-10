Sekretarz stanu USA, Antony Blinken ogłosił w czerwcu, że Stany Zjednoczone - wzorem innych krajów, takich jak Kanada, Niemcy, Australia i Indie, dadzą osobom starającym się o paszport możliwość nieokreślania płci w dokumencie.



Pierwszą osobą, która otrzymała w USA paszport, w którym w miejscu, w którym podaje się płeć, pojawiła się litera "X", jest Dana Zzyym - co ujawniła organizacja Lambda Legal.



- Niemal wybuchłem płaczem, gdy otworzyłem kopertę, wyciągnąłem z niego nowy paszport i zobaczyłem "X" odciśnięte wyraźnie pod słowem "płeć" - oświadczył Zzyym, interpłciowy weteran US Navy. - Zajęło to sześć lat, by mieć właściwy paszport, który nie zmusza mnie do identyfikowania się jako mężczyzna lub kobieta, ale uznaje, że nie jestem żadnym z nich, to wyzwalające - dodał.

Zzyym, który mówiąc o sobie używa neutralnych płciowo w języku angielskim zaimków "oni", "one" i "ich", urodził się z niejednoznacznymi cechami płciowymi. Lambda Legal podała w oświadczeniu, że Zzyym przeszedł kilka "nieodwracalnych, bolesnych i medycznie niepotrzebnych zabiegów", gdy rodzice zdecydowali się wychowywać go jako chłopca.



W oświadczeniu czytamy, że dopiero po służbie w US Navy i studiach na uniwersytecie stanowym Colorado, "Zzyym zrozumiał, że urodzili się transpłciowym (tak w oryginale - red.)" - głosi oświadczenie.

Wcześniejsze wnioski Zzyyma o wydanie paszportu były odrzucane, ponieważ wymagano od niego zadeklarowania czy jest mężczyzną, czy kobietą.



- Kiedy odmawia ci się możliwości podróżowania, czujesz się jak w więzieniu. Chciałbym pojechać na ryby na Kostarykę lub do Meksyku - oświadczył Zzyym w telewizyjnym wywiadzie.