Mieszkaniec Warszawy został obwiniony o to, że wbrew przepisom hodował owce na własnej posesji na peryferiach stolicy. Sąd go ukarał w trybie nakazowym - bez wysłuchania obywatela i świadków - choć tryb taki można zastosować tylko w przypadku braku jakichkolwiek wątpliwości. A w tej sprawie są i to istotne - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.