Gdy na Placu Zamkowym w Warszawie trwała manifestacja w obronie obecności Polski w Unii Europejskie, obok, na Podwalu, odbywała się pikieta środowisk narodowych pod hasłem „Wybieram Polskę”.

Wanda Traczyk-Stawska, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka powstania warszawskiego, zwróciła się do zagłuszającego ją narodowca: Milcz głupi chłopie! Milcz! Milcz chamie skończony!

- Kochani, moi kochani. My byliśmy w Europie zawsze! I nikt nas z niej nie wyprowadzi. Bo my tu rodziliśmy się od początku. To są nasze korzenie, a my mamy w haśle, jak pamiętacie: „za naszą wolność i waszą”. I to jest nasza Europa i nikt nas z niej nie wyprowadzi - mówiła łamiącym się głosem 94-letnia żołnierz Armii Krajowej.

Czytaj więcej Polityka Radosław Fogiel: Narodowcy nie mają wiele wspólnego z PiS - To nie jest sprawa Prawa i Sprawiedliwości - mówi o niedzielnej kontrmanifestacji narodowców na Placu Zamkowym w Warszawie wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Na tym prawdopodobnie miała skończyć swoje wystąpienie, ale po chwili powiedziała do prowadzącego Bartosza Arłukiewicza, że musi coś dodać i zwróciła się do Bąkiewicza: - Milcz głupi chłopie! Milcz! Milcz chamie skończony! Bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Ja tu po to jestem, żeby wołać w ich imieniu: nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, która jest Polską, ale także nikt (nie wyprowadzi) z Europy, bo Europa to moja matka także - powiedziała.

W niedzielę w nocy Bąkiewicz odniósł się na Twitterze do całej sytuacji. "Bardzo chętnie spotkam się z panią Wandą Traczyk-Stawską i z nią porozmawiam. Inna sprawa, że PO wykorzystuje weteranów do promowania idei, które są sprzeczne z ideami, o które ta pani walczyła w Powstaniu Warszawskim" - napisał prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Czytaj więcej Społeczeństwo Członek kolegium IPN porównał Wandę Traczyk-Stawską do niemieckiego zbrodniarza wojennego Krzysztof Wyszkowski, członek kolegium IPN porównał powstańców warszawskich, którzy wzięli udział w niedzielnej manifestacji na Placów Zamkowym do znanego z sadyzmu dowódcy specjalnej jednostki karnej SS do zwalczania partyzantów.

We wrześniu powołane przez Bąkiewicza stowarzyszenie i Straż Narodowa otrzymały dotacje od Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego podległego Ministerstwu Kultury.

Stowarzyszenie Marsz Narodowy otrzymało kwotę, o jaką wnioskowało: 1,3 mln, Straż Narodowa - 1,7 mln zł.