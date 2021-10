A od sierpnia ponad 160 osób zatrzymano za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy białoruskiej. Wszystkie usłyszały zarzut pomocnictwa w popełnieniu przestępstwa.

Jak podała dziś w mediach społecznościowych Straż Graniczna w pierwszym dniu października na granicy białorusko-polskiej odnotowano aż 601 prób jej nielegalnego przekroczenia.

Funkcjonariusze zatrzymali 29 imigrantów, z czego 23 to obywatele Iraku, trzech Iranu, dwóch Angoli i jednego z Konga.

Za pomocnictwo w nielegalnym przekroczeniu granicy funkcjonariusze zatrzymali pięciu cudzoziemców, z czego dwaj to obywatele Ukrainy, dwaj Syrii i jeden Mołdawii. Od początku sierpnia do końca września Straż Graniczna zatrzymała ponad 160 osób za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy białoruskiej. Wszystkie usłyszały zarzut pomocnictwa w popełnieniu przestępstwa za co grozi nawet do ośmiu lat więzienia. Wobec 14 zastosowano areszt.

Najwięcej osób zatrzymała podlaska Straż Graniczna, która chroni najdłuższy odcinek granicy z Białorusią. W ręce pograniczników z Podlasia wpadło tam 135 osób, które najczęściej usiłowali przewieźć nielegalnych imigrantów w głąb kraju lub do innych państw Unii Europejskiej.

A Nadbużańska Straż Graniczna zatrzymała cztery osoby za pomocnictwo. Na odcinku granicy z Litwą zatrzymano także za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy Unii Europejskiej 25 osób.

Wcześniej w krajach nadbałtyckich dochodziło do masowego przekraczania granicy z Białorusi i przechodzeniu na teren UE. Wśród zatrzymanych największą grupę stanowią obywatele Gruzji. To 32 osoby, na drugim miejscu są Ukraińcy – 28, na trzecim obywatele polscy – 24, na czwartym Syryjczycy – 23, na piątym Irakijczycy – 12.

Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, zostało także wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ich przymusowy wyjazd do kraju pochodzenia organizowany jest w ciągu 48 godzin, dodatkowo otrzymują zakaz wjazdu do krajów Schengen przez pięć lat.

Od drugiego września w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego, które leżą przy granicy obowiązuje stan wyjątkowy. Początkowo został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. W czwartek wieczorem Sejm zgodził się na wnioskowane przez prezydenta przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejnych 60 dni.