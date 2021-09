- W klubach sportowych pracujemy nad tym, by była oferta dostosowana do wszystkich. Nie tylko do tych, którzy chcą wyciskać duże ciężary, ale też dla osób, które najpierw chcą się poruszać. Jeśli ktoś nigdy się nie ruszał, to pierwszy krok jest zawsze trudny - mówi Artur Białkowski, Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych, Członek Zarządu Medicover sp. z.o.o.