Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy zaopatrzeniowej oraz ustawy o KAS, który trafił właśnie do konsultacji.



Okresy służby ważne przy ustalaniu uprawnień emerytalnych

Rozwiązania w nim zawarte dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z uregulowaniem uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz byłych funkcjonariuszy Służby Celnej za okresy związane z przekształceniami organizacyjnymi w administracji podatkowej, celnej i skarbowej. Projektowane zmiany przepisów obejmują dwa rodzaje okresów pracy, które mając stanowić okresy równorzędne ze służbą w rozumieniu ustawy zaopatrzeniowej.

I tak, jedna grupa zmian dotyczy pracowników Służby Celnej, która przejęła zadania od urzędów kontroli skarbowej (wraz z pracownikami je wykonującymi) 1 września 2003 r., tj. z momentem wejścia w życie ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Były to zadania w zakresie: wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, kontroli, szczególnego nadzoru podatkowego, wymiaru i poboru podatku akcyzowego oraz kontroli przestrzegania legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców. Z uwagi na fakt, iż obowiązki przypisane Służbie Celnej w powyższym zakresie mogli wykonywać zarówno pracownicy, jak i funkcjonariusze celni, okresy zatrudnienia przy wykonywaniu powyższych zadań zostaną potraktowane jako równorzędne ze służbą. Będzie to czas od 1 września 2003 r. do 30 czerwca 2010 r.