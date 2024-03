Ministerstwo przekazało nam informację, że są przeznaczone środki na działanie samorządu ratowników medycznych, ale nie wiemy jaka to kwota. Z racji, że najprawdopodobniej będzie to dotacja celowa, to o przydział tych środków będziemy mogli wnioskować dopiero po ukonstytuowaniu samorządu.

Na co potrzebne są pieniądze?

Żeby samorząd mógł zacząć działać, potrzebna jest dotacja na działalność, chociażby administracyjną, na lokal, wynagrodzenia pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami samorząd musi także stworzyć rejestr ratowników medycznych, na co także jest potrzebna dotacja. Na początku działalności nie będzie miał pieniędzy, bo nie będzie jeszcze zbierał składek członkowskich, a dopiero po zbudowaniu rejestru będzie mógł obsługiwać wnioski o prawo wykonywania zawodu.

Osoby, które pracowały w zawodzie przed wejściem w życie nowelizacji mają dwa lata na uzyskanie prawa do jego wykonywania. Gorzej mają absolwenci kierunku ratownictwo medyczne, których po nowelizacji ustawy niektórzy pracodawcy nie chcą zatrudniać. Dlaczego?

Zgodnie z nowelizacją, wszystkie osoby, które ukończyły kształcenie i uzyskały dyplom po wejściu w życie ustawy w czerwcu 2023 r., muszą mieć prawo wykonywania zawodu. Ustawa przewiduje, że trzeba rozpocząć studia i posiadać dyplom. Nie ma natomiast przepisu przejściowego dla ratowników medycznych, którzy zakończyli naukę po dniu wejścia w życie ustawy. Z racji, że nie ma Krajowej Rady Ratowników Medycznych, nie mogą uzyskać prawa wykonywania zawodu, zatem pracodawcy nie chcą ich zatrudniać.

Problem mają także osoby, które chcą wrócić do zawodu po kilkuletniej przerwie. Jeżeli ratownik nie udziela świadczeń zdrowotnych w okresie sześciu lat przez łącznie pięć lat, to musi odbyć przeszkolenie. Obecnie nie może go odbyć, bo nie ma programu wydawanego przez Radę, która przecież nie istnieje. Także w tej kwestii nie ma przepisu przejściowego. A wielu ratowników chce wrócić do zawodu po podwyżkach pensji z ostatnich lat.