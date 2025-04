Jak awarię wodociągu tłumaczą władze Otwocka

Jak wyjaśnia samorząd, podczas usuwania awarii w sieci wodociągowej w ul. Batorego oderwała się duża ilość osadu zalegającego na ścianach przewodu, który zanieczyścił filtry oczyszczające wodę. Osad ten dostał się do zbiorników wody uzdatnionej do spożycia. W tej sytuacji podjęto decyzję o ich opróżnieniu i przystąpieniu do czyszczenia filtrów.

„Aby usunąć osad zalegający w filtrach należało odciąć zasilanie miejskiej sieci wodociągowej, a następnie zasilić tą sieć wodą „surową” czyli pochodzącą bezpośrednio z pomp głębinowych z pominięciem stacji uzdatniania wody. Ta woda nie jest przebadana i nie nadaje się do spożycia” - wyjaśniają włodarze Otwocka na stronie internetowej miasta. - „3 kwietnia rano zostały pobrane pierwsze próbki wody do badań pod kątem obecności związków fizykochemicznych i bakteriologii. To pozwoli określić, czy woda z wodociągu miejskiego nadaje się do kąpieli. Wyniki badań mają być znane w ciągu 48 godzin.”