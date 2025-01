Automaty z paczkami poza kontrolą? Są miejskie wytyczne, brakuje przepisów

W opracowanych wytycznych dla operatorów automatów przechowujących przesyłki na obszarze Wrocławia wskazano, że na terenach miejskich takie obiekty mogą być lokalizowane wyłącznie w miejscach niereprezentacyjnych, np. w obrębie podwórek, jako dobudówka do istniejącego, ale niezabytkowego obiektu. Wymagane jest też dopasowanie wymiarami do ścian istniejących obiektów. Automaty nie mogą m.in. tamować ruchu pieszych czy świecić w okna budynków.

Reklama

W Polsce jest pełna samowola w kwestii stawiania automatów z paczkami

Adwokat Rafał Dybka z Kancelarii Prawnej Nieruchomości & Proces Budowlany przypomina, że wskutek orzecznictwa sądowo-administracyjnego w 2020 r. znowelizowano Prawo budowlane. Zgodnie z tymi przepisami automat przechowujący przesyłki o wysokości do 3 m jest budowlą, na zamontowanie której nie jest wymagane ani zgłoszenie, ani pozwolenie na budowę.

Czytaj więcej Firmy Automaty paczkowe w sieciach otwartych czy zamkniętych? Pojawiły się pomysły regulacji zasad instalowania w miastach automatów paczkowych. Rozwiązaniem mogą być otwarte sieci urządzeń, jednak biznes nie jest do nich przekonany.

- Nowelizacja z 2020 r. usunęła wątpliwości dotyczące prawnej kwalifikacji takich urządzeń i zastosowania do ich budowy przepisów ustawy, jak również innych regulacji prawnych, takich jak plany zagospodarowania przestrzennego czy przepisy ochrony konserwatorskiej. Z pewnością jednak nie usunęła wszystkich problemów związanych z ich usytuowaniem i funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej – mówi radczyni prawna Agata Jurek-Zbrojska.

- Automaty są potrzebne i ułatwiają życie, jednak ważne jest, aby były lokalizowane w odpowiednich miejscach i w przemyślany sposób, uwzględniający występujące w konkretnej części miasta uwarunkowania. Nie mogą być elementami dominującymi krajobrazu. Obecnie natomiast mamy pełną samowolę w kwestii stawiania takich obiektów, wskutek czego pojawiają się one w miejscach, które nie powinny być do tego przeznaczone, np. wyeksponowane w przestrzeniach publicznych lub w miejscach gdzie kontrastują one z zabudową historyczną – zauważa Radosław Jończak, wiceprezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU. Jak dodaje, zdarzają się także automaty z paczkami o długości nawet kilkudziesięciu metrów, stanowiące istotne dominanty przestrzenne.