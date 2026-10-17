Odnosząc się do sporu na linii rząd–prezydent dotyczącego zaprzysiężenia Macieja Berka, dr Stępniak zwrócił uwagę na konieczność rozróżnienia sytuacji idealnej od tzw. sytuacji skuteczności. Jak wyjaśnił, z przepisów konstytucji wynika, że to Sejm powołuje sędziego, a prezydent ma obowiązek wysłuchać ślubowania, nie dysponując prawem do blokowania tej procedury.

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– Maciej Berek jest sędzią TK, który powinien zostać dopuszczony do orzekania – podkreślił ekspert. Jednocześnie zaznaczył, że chociaż Berek jest wybitnym prawnikiem, jego transfer wprost z ław rządowych Donalda Tuska do Trybunału był „wybitnie złą kandydaturą” i pogłębia polityczny kryzys.

Misja „odbicia” TK

W ocenie konstytucjonalisty koalicja 15 października, sięgając po metody swoich poprzedników, traci moralną legitymację. Wskazał, że rządzący wysłali do TK człowieka z konkretnym zadaniem zaspokojenia oczekiwań własnego elektoratu, który domaga się przywrócenia ładu konstytucyjnego.

– Ta misja polega na tym, że za wszelką cenę – używając wiedzy prawniczej, ale też działań, którymi dysponują osoby sprawujące władzę – ma doprowadzić do zaspokojenia roszczeń elektoratu – tłumaczył dr Stępniak. Dodał jednak, że nawet wykorzystanie opinii Komisji Europejskiej czy działań siłowych nie odbuduje autorytetu tej instytucji.

Groźba rozruchów społecznych w Polsce

W rozmowie z Wprost konstytucjonalista ostrzegł przed rosnącą polaryzacją społeczną wokół sporów konstytucyjnych. Zwrócił uwagę na wyniki sondażu, z którego wynika, że blisko 30 proc. Polaków deklaruje gotowość wyjścia na ulice w obronie swoich przekonań politycznych.

– Jesteśmy w sytuacji, w której tańczymy z pochodnią przy kanistrze benzyny. I wydaje mi się – co pokazały też ostatnie sytuacje przed samym TK – że to może być początek – nie chcę powiedzieć rewolucji – ale rozruchów społecznych – ostrzegł dr Stępniak.

Jak wskrzesić Trybunał Konstytucyjny?

W opinii eksperta jedynym trwałym rozwiązaniem kryzysu byłaby fundamentalna zmiana ustrojowa, wymagająca konstytucyjnego konsensusu politycznego. Dr Stępniak zaproponował rozważenie przeniesienia funkcji kontroli konstytucyjności prawa do nowo powołanej izby Sądu Najwyższego oraz całkowite odpolitycznienie wyboru sędziów poprzez włączenie w ten proces organizacji społecznych i wydziałów prawa.

– Wybór przez Sejm jest kontrowersyjny i – jak widać – po prostu się nie sprawdza – podsumował.