Gdy spojrzymy na ostatnie zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, można odnieść wrażenie, że myśl o koalicji z PSL w tej kadencji już dawno wyparowała. Z rozmów, które przeprowadziła „Rzeczpospolita” wynika wprost, że to słuszny trop. PiS już wiele miesięcy temu, na pewno na długo przed bolesnym podziałem, niemal całkowicie porzuciło myśl o tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz, pierwszy wicepremier w rządzie Donalda Tuska, przejdzie na stronę Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji.