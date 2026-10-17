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Milczenie jest dla Władysława Kosiniaka-Kamysza najlepszą strategią: nie zamyka żadnej drogi
Gdy spojrzymy na ostatnie zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, można odnieść wrażenie, że myśl o koalicji z PSL w tej kadencji już dawno wyparowała. Z rozmów, które przeprowadziła „Rzeczpospolita” wynika wprost, że to słuszny trop. PiS już wiele miesięcy temu, na pewno na długo przed bolesnym podziałem, niemal całkowicie porzuciło myśl o tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz, pierwszy wicepremier w rządzie Donalda Tuska, przejdzie na stronę Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji.
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