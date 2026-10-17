Skiba przekazał, że według informacji otrzymanych od prokuratora dyżurnego Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście mężczyzna zostanie przewieziony do tej jednostki. Policja ma zwrócić się o przeprowadzenie czynności, m.in. przesłuchania, oraz zawnioskować o tymczasowe aresztowanie.

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Zatrzymanie przed TK. Policja ujawnia nagranie interwencji

Piotr W. został zatrzymany w piątek przy ul. Marszałkowskiej przez policjantów zabezpieczających zgromadzenie przed TK. Według policji zaatakował funkcjonariuszkę, która doznała urazu głowy i trafiła do szpitala.

W sobotę Komenda Stołeczna Policji opublikowała nagranie z kamery funkcjonariusza uczestniczącego w interwencji. Widać na nim, że mężczyzna nie odpowiada na prośbę o okazanie dokumentu, następnie odpycha policjantów i ucieka. Zostaje obezwładniony w przedsionku lokalu przy Marszałkowskiej. Krzyczy: „napadli na mnie” i „dusisz mnie”. W trakcie przeszukania zatrzymanego okazało się, że miał przy sobie nóż.

Przebieg zatrzymania kwestionowali politycy prawicy. Poseł Marek Jakubiak stwierdził, że był świadkiem „skatowania” mężczyzny. W piątek wieczorem do komendy przy ul. Wilczej przyjechali prezes PiS Jarosław Kaczyński i posłowie tej partii. Marek Suski, powołując się na relacje świadków, powiedział PAP, że zatrzymany miał być podduszany i stracić przytomność.

Zatrzymany przed TK oskarża policję o nadużycia

W opublikowanym w sobotę przez Ordo Iuris oświadczeniu Piotr W. domagał się kontaktu z żoną i ustanowionymi przez nią obrońcami. Stwierdził, że nie otrzymał kopii protokołu zatrzymania ani informacji o planowanych czynnościach. Skarżył się na silny ból głowy, osłabienie i rany; kwestionował zakres udzielonej pomocy medycznej.

Wcześniej policja udostępniła nagranie rozmowy dotyczącej kontaktu z adwokatką. Zatrzymany odpowiedział, że jej nie zna. W oświadczeniu zaprzeczył, by odmawiał pomocy obrońców; utrzymywał, że powiedział jedynie, iż nikomu nie ufa. KSP zaprzeczyła informacjom, jakoby miał ranę ciętą głowy.

„Każdy, kto atakuje lub znieważa policjanta, będzie za to odpowiadał” – napisał w sobotę wieczorem na platformie X Kierwiński. „Z całą surowością prawa. Bez wyjątków. Bez taryfy ulgowej” – dodał.