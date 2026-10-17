Warszawa, 17.10.2026. Zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Przed siedzibą TK 14 bm. doszło do starć policji ze zgromadzonymi działaczami m.in. Ruchu Obrony Granic oraz klubów "Gazety Polskiej".
O godzinie 14:00, odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, rozpoczęła się manifestacja pod Trybunałem Konstytucyjnym. Następnie rozległy się okrzyki „Tu jest Polska!”, a głos zabrał Jarosław Kaczyński.
To kolejny, po środowym, protest pod siedzibą TK.
Prezes PiS mówił o „oszukańczych propozycjach” obecnego rządu.
– Musicie o tym pamiętać, że dziś ta władza trwa tylko dlatego że kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie – powiedział Kaczyński. – My musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed takimi wydarzeniami, które mają miejsce w gmachu, przed którym stoimy – dodał.
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Kaczyński stwierdził, że obecna władza nie stosuje prawa, stawiając nad nim wolę polityczną.
– Obowiązuje wola władzy – powiedział. Przywołał również słowa Donalda Tuska o stosowaniu prawa „tak, jak my je rozumiemy”.
Prezes PiS stwierdził, że zmiana władzy w 2023 roku, a także panujący w Polsce kryzys zostały wywołane przez siły zewnętrzne i „na zamówienie”. Zapowiedział, że – jeżeli zajdzie taka potrzeba – kolejna manifestacja może być zorganizowana pod siedzibą Narodowego Banku Polskiego, w obronie prezesa NBP Adama Glapińskiego.
Artykuł aktuzalizowany
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