Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama
Reklama

49 min. 26 sek.

Nawrocki uderza w najmocniejszy punkt Tuska, koalicja pewna przejęcia TK

Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie i wszedł do Trybunału Konstytucyjnego, a koalicja liczy, że do końca roku sprawa będzie zamknięta. Prezydent tymczasem atakuje premiera tam, gdzie ten czuje się najpewniej. Michał Kolanko i Michał Płociński rozmawiają w „Politycznych Michałkach” o gorącym tygodniu w polityce.

Publikacja: 16.10.2026 17:00

Michał Kolanko, Michał Płociński

– Wszedł i wyszedł, na razie – podsumowuje Michał Kolanko pierwszą wizytę Macieja Berka w Trybunale. Z jego rozmów z ważnymi politykami koalicji wynika optymizm: przekonanie, że do końca roku nowi sędziowie będą orzekać, a sam Berek mówi o „prezencie na święta”. Kolejne kroki to działania prokuratury wobec Bogdana Święczkowskiego i próba zwołania zgromadzenia ogólnego. Kolanko dodaje uwagę o kalendarzu: dla koalicji byłoby najlepiej, gdyby finał nie wypadł 13 grudnia.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama

Powiązane

Jak brać, a jak nie brać rozwodu w Polsce? Radzi ekspert
Prawo rodzinne
Myślisz o rozwodzie? Wszystko, co powinnaś wiedzieć, zanim się zdecydujesz. Adwokat radzi
Ukraiński żołnierz rozstawia zestaw Starlink, rejon Awdijiwki w obwodzie donieckim, fot. ilustracyjn
Polityka
Polska zapłaciła już prawie pół miliarda złotych za Starlinki dla Ukrainy
Daniel Obajtek
Polityka
Minister energii: Daniel Obajtek naraził na szwank bezpieczeństwo Polski
Na poczet długu Polski wobec koncernu Pfizer zajęte zostały środki, które miały trafić do PAŻP
Polityka
Sąd w Belgii zajmował się sprawą egzekucji długu Polski wobec Pfizera
Karol Nawrocki w sprawie TK nie odpuści. Donald Tusk również. Rozpoczyna się nowa wojna na górze
Polityka
Karol Nawrocki w sprawie TK nie odpuści. Donald Tusk również. Rozpoczyna się nowa wojna na górze
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Polityka
Spór o TK trwa od 2015 roku. Jak doszło do kryzysu konstytucyjnego?
Tomasz Siemoniak, minister, członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych
Polityka
Tomasz Siemoniak: Nie idziemy na ścianę. Najlepsze byłyby dwie listy koalicji rządzącej do Sejmu
Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki: Rząd chce wpływać na wybory. Muszę być bardzo czujny
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama