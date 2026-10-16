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– Wszedł i wyszedł, na razie – podsumowuje Michał Kolanko pierwszą wizytę Macieja Berka w Trybunale. Z jego rozmów z ważnymi politykami koalicji wynika optymizm: przekonanie, że do końca roku nowi sędziowie będą orzekać, a sam Berek mówi o „prezencie na święta”. Kolejne kroki to działania prokuratury wobec Bogdana Święczkowskiego i próba zwołania zgromadzenia ogólnego. Kolanko dodaje uwagę o kalendarzu: dla koalicji byłoby najlepiej, gdyby finał nie wypadł 13 grudnia.
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