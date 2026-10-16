O ataku, do którego doszło przed TK, szef rządu poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Atak na policjantkę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mężczyzna miał przy sobie nóż

„Mężczyzna z nożem w kieszeni zaatakował policjantkę pilnującą porządku pod Trybunałem Konstytucyjnym. Został zatrzymany i odpowie przed prawem” – czytamy we wpisie Donalda Tuska opublikowanym w serwisie X.

Jak zaznaczył szef rządu, „polityczna odpowiedzialność za wzrost agresji spada na Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego”.

Zaatakowana policjantka jest w szpitalu

Szczegóły incydentu przedstawiła w sieci także policja. Jak przekazano, zaatakowana funkcjonariuszka trafiła do szpitala.

„Policjanci zabezpieczający zgromadzenie w alei Szucha i dbający o bezpieczeństwo jego uczestników, zauważyli w pobliżu mężczyznę, którego nienaturalne zachowanie i nerwowość zwróciły ich uwagę. Mężczyzna ten w pewnym momencie zaczął oddalać się w kierunku ulicy Marszałkowskiej. Funkcjonariusze podjęli interwencję w celu ustalenia jego tożsamości. Na widok zbliżających się mundurowych mężczyzna rzucił się do ucieczki, wbiegając do jednego z budynków przy ulicy Marszałkowskiej w pobliżu alei Szucha i placu Unii Lubelskiej” – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak zaznaczono w komunikacie, mężczyzna zachowywał się agresywnie. „Zaatakował policjantkę, naruszając nietykalność funkcjonariuszki i doprowadzając u niej do urazu głowy. Ranna policjantka została przewieziona do szpitala, gdzie udzielana jest jej niezbędna pomoc medyczna” – wskazano. „Policjanci obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. Podczas kontroli ujawnili nóż ukryty pod kurtką” – dodano.

Policja przekazała także, że okoliczności mają zasadnicze znaczenie dla rzetelnej oceny zdarzenia. „Nie można pomijać faktu, że to w stosunku do funkcjonariuszy skierowana była agresja mężczyzny. Nie wolno przedstawiać napastnika jako ofiary” – podkreślono. „Nie ma naszej zgody na rozpowszechnianie przekazu, który bez rzetelnego ustalenia przebiegu zdarzenia przypisuje winę za skutki zajścia policjantom. Publiczne oceny powinny uwzględniać fakty, a nie opierać się na dezinformacji, bo tak należy nazwać wiele rozpowszechnianych w tej sprawie wiadomości” – dodano, nawiązując do informacji przekazywanych przez niektóre media.

We wpisie zaznaczono także, że policjanci podejmują interwencje, aby zapewniać bezpieczeństwo. „Mają prawo i obowiązek reagować na sytuacje wymagające sprawdzenia tożsamości osób oraz podejmować działania niezbędne do ochrony zarówno bezpieczeństwa innych osób, jak i ich własnego” – czytamy.

Marcin Kierwiński zawiadamia prokuraturę. Chodzi o TV Republikę i Tomasza Sakiewicza

– W związku z narastającą agresją w stosunku do policjantów zdecydowaliśmy się złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dziennikarzy Telewizji Republika i pana Sakiewicza – powiedział w piątek na briefingu szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Wyjaśnił, że zawiadomienia będą złożone m.in. w związku ze zniesławieniem policjantów, zniewagami pod ich adresem, w związku z nawoływaniem do odstąpienia od czynności służbowych i nawoływaniem do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego policjantów, wywieraniem wpływu na czynności urzędowe.

Telewizja Republika, relacjonując piątkowe zgromadzenie pod TK, informowała, że doszło tam do ataku na biuro Adama Borowskiego. Agresorką miała być kobieta, a pobity miał zostać mężczyzna związany z protestem.

Również prezes PiS Jarosław Kaczyński na portalu X pisał o siłowym ataku. Stołeczna policja zdementowała tę informację, przekazując, że na ul. Marszałkowskiej zatrzymali mężczyznę, który miał przy sobie nóż i zaatakował policjantkę. Trafiła ona do szpitala.

Przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych z policją

Manifestujący – związani m.in. z Ruchem Obrony Granic i klubami „Gazety Polskiej” – przebywają przed siedzibą TK już od kilku tygodni. Do zgromadzonych regularnie dołączają politycy PiS – m.in. lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.

Do eskalacji manifestacji doszło w środę, kiedy Maciej Berek, który na początku września został wybrany przez Sejm na nowego – ósmego już w tej kadencji Sejmu – sędziego TK, złożył swoje ślubowanie w Sejmie z formułą, że robi to „wobec prezydenta”.

Przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych z policją; demonstranci próbowali m.in. blokować wjazd do Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski, który wyszedł do manifestujących, zwrócił się do nich o „nieeskalowanie, o obniżenie emocji”. Z kolei Maciej Berek ocenił w czwartek wieczorem, że „odpowiedzialność osobistą” za środową sytuację przed siedzibą TK ponosi – jak mówił – „sędzia Święczkowski”.

W piątek prezes PiS apelował przed siedzibą TK o liczne przybycie na planowaną na sobotnie popołudnie manifestację. – Demonstracja musi się odbyć, musi być sprzeciw – powiedział prezes PiS. Ocenił, że w sprawie TK „mamy do czynienia z łamaniem prawa na wszystkie możliwe sposoby”. – Nie można temu ulec, trzeba po prostu atakować – oświadczył.