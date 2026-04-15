We wtorek minister sprawiedliwości i prokurator generalny stwierdził, że „są poważne wątpliwości, czy Bogdan Święczkowski jest w ogóle prezesem TK, bo nie złożył oświadczenia majątkowego na czas”.

Reklama Reklama

- W lutym został zaprzysiężony, a złożył oświadczenie? W maju – stwierdził Waldemar Żurek. Dodał, że w najbliższym czasie, po konsultacji z prawnikami, zdecyduje o tym, że "należałoby sprawdzić rzeczywiście, jak było z tymi oświadczeniami" i czy prezes TK jest uprawniony, żeby sprawować funkcję.

Spór o oświadczenia majątkowe: kiedy sędzia TK musi je złożyć

Wątpliwości minister sprawiedliwości wyraził po tym, jak w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat niezłożenia oświadczeń majątkowych przez czworo nowych sędziów TK, którym prezydent Karol Nawrocki odmówił odebrania ślubowania. Zgodnie z ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oświadczenia takie sędziowie muszą złożyć przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do 31 marca, a także w dniu opuszczenia stanowiska. Dyskusję przeciął w na rp.pl konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ryszard Piotrowski:

– Zgodnie z ustawą o statusie sędziów TK oświadczenie majątkowe składa się przed objęciem stanowiska, a to znaczy pomiędzy ślubowaniem a objęciem urzędu, przy stawieniu się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków – powiedział prof. Piotrowski. Zastrzegł, że jego zdaniem czwórka sędziów, która nie złożyła ślubowania w obecności prezydenta, na razie w ogóle nie musiała składać oświadczenia, ponieważ będzie mogła objąć urząd dopiero po tym, jak złoży ślubowanie wobec prezydenta.

Podczas dyskusji internauci opublikowali oświadczenie majątkowe prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, dowodzące ich zdaniem, że prezes TK nie dochował terminu na tę czynność, gdy obejmował urząd sędziego Trybunału. Data widniejąca na dokumencie była bowiem późniejsza niż data zaprzysiężenia Święczkowskiego na sędziego TK.

Trybunał Konstytucyjny: kłamstwa godzące w prezesa Bogdana Święczkowskiego

Z dzisiejszego komunikatu TK wynika, że zarówno internauci, jak i minister sprawiedliwości nie mieli racji, gdyż nie wzięli pod uwagę, że ujawnione w mediach społecznościowych oświadczenie nie było pierwszym, jakie złożył Święczkowski na ręce ówczesnej prezes TK Julii Przyłębskiej.

"W związku fałszywymi informacjami podawanymi przez Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka jakoby Prezes Bogdan Święczkowski przed objęciem urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie złożył wymaganego prawem oświadczenia o swoim stanie majątkowym, informujemy:

1) Pan Bogdan Święczkowski złożył oświadczenie o swoim majątku 16 lutego 2022 roku.

2) Urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pan Bogdan Święczkowski objął tego samego dnia, 16 lutego 2022 roku.

3) W tym samym 2022 roku, 25 marca, Pan Bogdan Święczkowski złożył drugie oświadczenie majątkowe, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o statusie sędziów TK, który nakłada na sędziów Trybunału obowiązek składania corocznych oświadczeń do 31 marca każdego roku" - przekazał Trybunał Konstytucyjny.

W komunikacie dodano, że TK oczekuje od ministra Waldemara Żurka „sprostowania nieprawdziwych informacji, które godzą w Prezesa Bogdana Święczkowskiego, sugerując, że sprawuje urząd sędziego Trybunału niezgodnie z prawem”. We wpisie na profilu TK na platformie X ujęto to ostrzej: „Padło kłamstwo, kiedy sprostowanie, Panie Ministrze @w_zurek?”