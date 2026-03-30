Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatrywał skargę kasacyjną prezydenta na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przypomnijmy, iż sprawa sięga września 2022 r., kiedy ówczesny prezydent Andrzej Duda wyznaczył sędziego Pawła Grzegorczyka do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, sędziego Grzegorczyka nikt nie pytał o zdanie. Był w gronie 33 sędziów, których wylosowała I Prezes SN Małgorzata Manowska spośród tzw. starych i tzw. nowych sędziów orzekających w pozostałych izbach SN. Spośród nich prezydent wybrał 11 osób. W październiku 2022 r. sędzia Grzegorczyk wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję prezydenta.

Wyrok zapadł w lutym 2025 r. WSA uchylił wówczas postanowienie o wyznaczeniu sędziego Grzegorczyka do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Kancelaria Prezydenta nie dała jednak za wygraną i złożyła skargę kasacyjną.

Dlaczego Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok?

Kolejny wyrok zapadł 26 marca 2026 r. Jak czytamy w komunikacie, Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II GSK 1715/25) uznał, że skarga na postanowienie prezydenta w przedmiocie wyznaczenia sędziego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego jest dopuszczalna, bowiem prezydent „wydając zaskarżone postanowienie działał jako organ administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym, a postanowienie wydane na podstawie art. 22a § 1 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (...) jest aktem, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (...), podlegającym kontroli sądowoadministracyjnej”.

Skład NSA uchylił jednak wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie. Stwierdzono bowiem, że sąd I instancji nie przeprowadził kontroli zaskarżonego postanowienia w zakresie zgodności z materialnoprawną podstawą jego wydania, tj. art. 22a § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym. "W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku WSA w Warszawie rozważał kwestie zgodności zaskarżonego postanowienia z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i prawem unijnym, pomijając jednak, że punktem wyjścia do tych rozważań winna być ocena zgodności zaskarżonego postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z regulacją ustawową prawa krajowego, mającą zastosowanie w rozpoznawanej sprawie– wyjaśniono w komunikacie.

Wyrok wydał NSA w składzie: Wojciech Kręcisz (przewodniczący), Joanna Kabat-Rembelska (sprawozdawca) oraz Izabella Janson.