Maria Dymitruk: AI z powodzeniem mogłaby zastąpić referendarzy

Jeśli się mówi o wykorzystaniu AI w sądownictwie, to często słyszy się właśnie o takim sposobie. Czy można jakoś zminimalizować to ryzyko, by sędziowie nie szli na łatwiznę?

Istnieją różne metody przeciwdziałania temu zjawisku. Przykładowo sugerowanie więcej niż jednej odpowiedzi albo sprzecznych podpowiedzi, ale koniec końców to nie pomaga. Wynika to z biologii naszego mózgu, który jak tylko może skrócić proces decyzyjny, a więc zmniejszyć ilość kalorii, którą spożytkuje, żeby do efektu dojść, to jest bardziej skłonny skrócić czas dojścia do decyzji niż podnosić jej jakość. Potwierdzają to liczne badania, w tym skupiające się na procesie podejmowania decyzji przez prawników. Taki model semiautomatyzacji, w którym na dzień dobry dostajemy podpowiedź, którą tylko musimy sprawdzić, będzie prostym pasem transmisyjnym do tego, by decyzją finalną była decyzja automatycznie generowana przez algorytm.

To jest niebezpieczne również w kontekście niewyjaśnialności zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, takich jak np. głębokie sieci neuronowe. Proces dojścia do rozstrzygnięcia maszyny a człowieka jest kompletnie inny. Jeżeli nie jesteśmy w stanie poznać wyjaśnienia sugestii, to jak sędzia ma kontrolować coś, czego nie rozumie? Jak też strona miałaby zaskarżyć takie orzeczenie, jeśli nie zna prawdziwych podstaw rozstrzygnięcia? Wówczas apelacja byłaby czysto fikcyjna, a strona de facto traciłaby prawo do jednej instancji.

Nie ma więc dużej różnicy – przy źle ukształtowanym wdrożeniu AI w sądownictwie – pomiędzy pełną automatyzacją a semiautomatyzacją opartą na sugestiach.

Wydawało mi się, że sędzia, dostając podpowiedź co do kierunku rozstrzygnięcia, z którą się zgadza, bierze na siebie ciężar jej uzasadnienia. To nim strona będzie się mogła kierować, wnosząc środek zaskarżenia.