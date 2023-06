Za oceanem

Aleksander C. Jung, pracownik archiwum miejskiego w Bad Nauheim, który zbadał historię rzeźby, dodaje, że podobnie jak inne eksponaty została ona przywieziona do Nowego Jorku na pokładzie M/S „Batory” w kwietniu 1939 r. Według niektórych szacunków ekspozycja pawilonu liczyła 11 tys. obiektów, m.in. obrazy, ceramikę, sztukę ludową, przedmioty użytkowe i meble. Po wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. zbiór ten nie mógł wrócić do Polski, został rozproszony, część trafiła do placówek polonijnych, kościołów, inne zostały sprzedane.

Decyzję o wyprzedaży podjął komisarz wystawy Stefan Roop, aby opłacić rachunki za prowadzenie pawilonu. Aleksander C. Jung zwraca uwagę, że właśnie ta rzeźba znalazła się na liście obiektów przeznaczonych do sprzedaży za 3100 dolarów. Trafiła do amerykańskiego marszanda.

Peter J. Obst podaje, że jej miejsce pobytu było nieznane do 1980 r., kiedy niemiecki handlarz dziełami sztuki H.G. Moser kupił ją od firmy Artisan Antiques w Nowym Jorku. „Rzeźba została zakupiona przez Mosera dla Galerii Göbig we Frankfurcie nad Menem, 19 sierpnia 1980 roku” – ustalił pracownik niemieckiego magistratu. Dzisiaj firma Artisan Antiques nie istnieje. Nie wiadomo zatem, w jaki sposób weszła w posiadanie Nike. Z zachowanego dowodu sprzedaży wynika, że zapłacono za nią 8800 dolarów, Nike została opisana jako rzeźba ogrodowa i przywieziona do Niemiec. Przez wiele lat stała przed antykwariatem w Bad Nauheim. Aleksander C. Jung wskazuje, że przed wejściem do secesyjnej willi przy Rittershausstraße 5, a potem ją przeniesiono.

Czy wróci do Polski?

– Nike Polska jest częścią polskiego dziedzictwa artystycznego i dokumentuje ważny moment w historii Polski. Ten specyficzny posąg jest również ważny, ponieważ był częścią historycznej światowej wystawy w Nowym Jorku – mówi nam Peter J. Obst.

Nie wiemy, czy właściciel jest skłonny ją zwrócić lub sprzedać polskiemu muzeum. Do Ministerstwa Kultury została przekazana informacja o odnalezieniu Nike.