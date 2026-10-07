Jest to stosunkowo proste, gdyż zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa. Nie tak jak przy referendum ogólnokrajowym, które może zgodnie z konstytucją zablokować aktualna większość parlamentarna, jak niedawno zrobiła większość senacka z zaproponowanym przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum na temat polityki klimatycznej. Niewielką rolę referendów w Polsce potwierdza szereg nieudanych prób ich przeprowadzenia na większą skalę. Ale wydarzenia ostatnich dni – doprowadzenie przez udane referendum w Krakowie do wyborów nowego prezydenta tego miasta, z drugiej strony niepowodzenie podobnej akcji w Warszawie z powodu niezebrania wymaganej liczby podpisów za referendum, każą przemyśleć tę procedurę i jej stosowanie.