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Katarzyna Batko-Tołuć: Sygnalista ustawowy, logiczny i medialny

Zwyczajnie nie umiem odpowiedzieć, czy doktor Jędrzejewski jest sygnalistą. Zależy to od tego, czy chciał działać na rzecz dobra wspólnego, zadbał o najlepszy – w swoim mniemaniu – sposób działania i wierzył, że mówi prawdę.

Publikacja: 29.07.2026 04:50

Katarzyna Batko-Tołuć: Sygnalista ustawowy, logiczny i medialny

Katarzyna Batko-Tołuć: Sygnalista ustawowy, logiczny i medialny

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Batko-Tołuć

Proszę powiedzieć, czy doktor Jędrzejewski jest sygnalistą? – zapytał mnie dziennikarz. Chciałabym umieć jednoznacznie odpowiedzieć, ale brakuje mi rzetelnej wiedzy o tym, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym w Warszawie. Z drugiej strony pytanie to padło zaraz po wywiadzie w Kanale Zero – udzielonym przez domniemanego sygnalistę w drugiej połowie czerwca 2026 r. Oskarżał on Szpital Południowy o popełnianie błędów medycznych prowadzących nawet do zgonu pacjentów. Po miesiącu znamy więcej sensacji i nowych wątków, ale nadal nie wiemy, czy lekarz zastosował jakieś minimalne sposoby działania, które świadczyłyby o jego zainteresowaniu dobrem wspólnym. Zakładam, że nie. Głównie dlatego, że ujawnienie takich sposobów działania budowałoby jego wiarygodność. Dlaczego miałby nie ujawnić tego faktu?

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