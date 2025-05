Kampania wyborcza to wyjątkowy czas. Nie tylko dlatego, że decydują się w niej losy naszego kraju. Wyjątkowy jest również dlatego, że jak w soczewce stykają się w niej podstawowe i konstytucyjne wolności – wolność słowa, mediów, wyborów.

Wyścig wyborczy jest pod szczególnym nadzorem ustawodawcy, który w ustawie – Kodeks wyborczy ustala zasady gry. W świecie, w którym polityczną rywalizację wygrywa się też w mediach, to one właśnie skupiają prawną ocenę przestrzegania zasad, tak jak skupiają uwagę wyborców i wpływają na ich decyzje przy urnach. Procesy demokratyczne, a takim procesem są wybory prezydenckie, są pod szczególną ochroną prawa, w tym międzynarodowego. W krajach demokratycznych akt wyboru, oparty na własnej, nieskrępowanej woli stanowi esencję wolności i podkreśla znaczenie jednostki, która jest tak samo ważna jako osoba w całej swej poglądowej i osobowościowej niepowtarzalności i jako członek większej społeczności z pełnią praw i obowiązków związanych z życiem we wspólnocie.