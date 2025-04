Jarosław Gwizdak: Ambasadorowie sądownictwa

Kolejny miesiąc mojej służby wypełniły niemal w całości dwa wydarzenia. Aktywności ściśle związane z jej istotą – otwieraniem wymiaru sprawiedliwości na i dla obywateli. Jedna konferencja i jeden specjalny dzień.

Zawsze gdy staram się wytłumaczyć, co ja właściwie robię w tym Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiadam, że jestem jego otwieraczem. Otwarte sądownictwo – o czym powtarzam do znudzenia (oby nie czytelników) opierać się musi na dwóch filarach, którymi zawsze są obywatele. Obywatele orzekający i obywatele, którzy przychodzą do sądu ze swoimi sprawami.