Robert Damski: Jaki koń jest, każdy widzi

Czy spotkali się kiedyś państwo z „teorią martwego konia”? Teoria ta głosi, że gdy odkryjesz, że jedziesz na martwym koniu, najlepszą strategią jest z niego zeskoczyć. W biznesie pojęcie to odnosi się do projektu, który jest już nie do uratowania, niezależnie od sił i środków, jakie w niego zainwestujemy.

Jest to teoria szeroko rozwijana w kontekście satyrycznym, a liczba mniej lub bardziej kreatywnych pomysłów na poradzenie sobie z tym problemem jest trudna do oszacowania.