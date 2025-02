Marlena Pecyna: Dwie ścieżki naprawy. Ale czy dobre?

Drugi projekt, który opiera się w swoim założeniu na utrzymaniu status quo po stronie tzw. neo-sędziów pod warunkiem negatywnej weryfikacji przez KRS skutkuje kolejnymi latami utrwalenia stanu opartego na naruszeniu zasady państwa prawa i wydłużeniu procesu naprawy wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z prezentacją przedstawioną przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów i Prokuratury wdrażanie pierwszej propozycji ustawowej powinno zostać zakończone w październiku 2027 r., a drugiej dwa lub trzy lata później (przy założeniu uchwalenia ustawy i jej podpisu przez Prezydenta RP bezzwłocznie).

Powyższe oznacza, że stan wynikający z wadliwej procedury powołania na stanowiska sędziowskie będzie utrwalony dłużej niż jest to konieczne (przy niedopuszczalności kwestionowania orzeczeń wydanych przez sąd w niekonstytucyjnym składzie od chwili wejścia w życie ustawy „naprawczej”).

Strasburg dał czas do 2027 r.

Kwestia wadliwości uchwał tzw. neo-KRS powinna zostać rozstrzygnięta ustawowo, bowiem miała ona jednoznaczny wpływ na ocenę sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez osoby, które uzyskały status sędziego lub awansowały w niekonstytucyjnej procedurze, dokonaną przez TSUE oraz ETPC. Obowiązek wdrożenia wyroku ETPC o charakterze pilotażowym w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce ma terminowy charakter i powinno to nastąpić do listopada 2027 r. Przyjęcie ustawy „naprawczej”, która wydłuża czas usunięcia wad systemu powodując narażenie Polski na dalszą odpowiedzialność przed ETPC może nie stanowić należytego wykonania tego zobowiązania, w tym w odniesieniu do Izb SN, które nie zostały uznane za sąd i powinny być zlikwidowane oraz w kontekście instytucji skargi nadzwyczajnej.

Nie bez znaczenia powinny być również ramy czasowe związane z kalendarzem wyborczym. Nie można naprawiać systemu wymiaru sprawiedliwości, utrzymując w mocy akty indywidualne stanowiące podstawę jego zapaści. Jest to jednocześnie ryzykowne przesłanie na przyszłość i promowanie postawy, zgodnie z którą co do zasady dopuszczalne jest naruszanie prawa dopóki nie stwierdzona zostanie bezprawność takiego działania.

W ramach indywidualnej procedury weryfikacyjnej objętej zakresem konkursu na dane stanowisko sędziowskie, to kandydat powinien wykazać, że pomimo udziału we wcześniejszej procedurze niezgodnej z konstytucją posiada przymioty właściwe do wykonywania służby sędziowskiej na określonym stanowisku, a w przypadku wielości kandydatów – także wyższych kompetencji w tym zakresie niż pozostałe osoby kandydujące. Podobnie osoby, które wyrażą zamiar powrotu do samorządu zawodowego powinny wykazać spełnianie przesłanek przynależności do niego i rękojmi wykonywania zawodu zgodnie z regulacją ustawową. Ciężar dowodu powinien zatem spoczywać na kandydacie, a nie na organie publicznym (KRS), który miałby wykazywać negatywne przesłanki sprawowania urzędu lub wykonywania określonego zawodu prawniczego przez daną osobę.