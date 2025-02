Jakub Sewerynik: Króla się nie poucza, czyli o odwadze mówienia prawdy

I kazał Paszchur poddać chłoście proroka Jeremiasza i zakuć go w kłodę, która się znajdowała w Wyższej Bramie Beniamina, w domu Pańskim” (Jr 20,2), czyli o konsekwencjach

Uroczystość inauguracji prezydentury Donalda J. Trumpa mogła zaskoczyć polskiego widza obfitością akcentów religijnych. Zgodnie z amerykańską tradycją prezydent przysięgał na Biblię, choć nie do końca wiadomo, dlaczego tym razem nie położył na niej lewej dłoni – dwa egzemplarze Pisma Świętego trzymała Pierwsza Dama. Natomiast liczba duchownych różnych wyznań i religii, którzy przed i po przysiędze wygłaszali modlitwy, była zadziwiająca. Było to aż pięciu mężczyzn – czterech chrześcijan (dwóch księży katolickich, dwóch pastorów ewangelikalnych) oraz jeden żyd. Najwięcej komentarzy wywołała jednak kobieta, biskup kościoła episkopalnego, która skierowała do 47. prezydenta skandaliczne, dla wielu, słowa. Tylko co tu było skandalem? Warto przyjrzeć się religijnym wątkom uroczystości zaprzysiężenia amerykańskiego prezydenta.