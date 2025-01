Leszek Kieliszewsk: Derisking - finansowa banicja czy forma dyskryminacji?

Jakiś czas temu spora część opinii publicznej żyła sprawą drukarza, który odmówił fundacji LGBT wydrukowania plakatów sprzecznych z jego przekonaniami. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który rozstrzygnął, że drukarzowi odmówić drukowania plakatów nie było wolno. Jednak drukarz to nie bank ani inna instytucja finansowa, która może z równie subiektywnych przekonań – choć innego rodzaju – odmawiać świadczenia usług. W korpomowie nazywa się to deriskingiem.