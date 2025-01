Jacek Dubois: Prawo jako narzędzie terroru

Oglądając relacje z zaprzysiężenia Donalda Trumpa, zazdrościłem jego wyborcom deklarowanej sprawczości, a właśnie tego oczekują obywatele od swojego przywódcy. Wskazywane przez niego cele ani metody nie są moimi, a jego narracja i sposób myślenia często mnie przeraża, ale trzeba oddać królowi to, co królewskie: potrafił on stworzyć przed swoim elektoratem iluzje, że wszystko, co obiecał, zostanie spełnione, a podpisanie pierwszego dnia prezydentury kilkudziesięciu aktów prawnych wzmocniło tę wiarę.