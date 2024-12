Katarzyna Batko-Tołć: Panie ministrze, stawką jest zaufanie do demokracji!

Państwo powinniście wykonać pewną pracę intelektualną, żeby wiedzieć, że dane pytanie powinno się zadać kandydatowi A, a inne pytanie kandydatowi B. I my w naszej pracy stosujemy taką metodę, gdyż inaczej jest mnóstwo pytań i mnóstwo odpowiedzi. A jak jest bardzo dużo informacji, to nie ma żadnej informacji – pouczył przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, gdy organizacje społeczne chciały zadawać pytania kandydatom do Państwowej Komisji Wyborczej.