Maciej Zaborowski: All I want for Christmas…

Tato, czy ty wysłałeś już list do Świętego Mikołaja?” – zapytały mnie pod koniec listopada moje dwie córki. Faktycznie, zdałem sobie sprawę, że Wigilia zbliża się wielkimi krokami, zatem pora pomyśleć o prezentach. Zresztą ciężko byłoby o tym zapomnieć – przypominają o tym, na każdym kroku, rozpylane w sklepach zapachy sztucznego piernika oraz odtwarzany w kółko utwór „All I Want for Christmas Is You”.