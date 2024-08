Mężczyzna otrzymał zatrudnienie w usługach pomocy i opieki w domu w gminie Härryda w południowo-zachodniej Szwecji. Był to pierwszy dzień jego pracy i witała go kobieta, która przedstawiwszy się, wyciągnęła do niego rękę. Wówczas mężczyzna wytłumaczył, że jest muzułmaninem i może uścisnąć dłoń jedynie żonie, córce, siostrze i teściowej. Religia nie pozwala mu bowiem na praktykowanie tego wobec kobiet spoza rodzinnego kręgu. Kiedy inna zatrudniona w gminie kobieta chciała sie z nim przywitać, rytuał się powtórzył. Mężczyzna odmówił podania jej ręki. Należy bowiem do wyznawców islamu „na sto procent”, i rzeczą właściwą jest respektowanie religii – oznajmił. Wkrótce na dywanik wezwał go szef, który przedstawił mu propozycję nie do odrzucenia. By zachować u nich etat, jest zobligowany podawać rękę pracowniczkom. Nowicjusz się jednak nie zgodził i szef kontrakt o zatrudnienie unieważnił.