Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie mają dobre relacje z szefem dla poczucia bezpieczeństwa pracowników?

Dlaczego zadowolenie z pracy jest powiązane z lojalnością pracowniczą?

W jaki sposób branża IT wpływa na poczucie pewności w poszukiwaniu nowej pracy?

Jak różni się stabilność zatrudnienia w różnych sektorach pracy?

Już prawie dwie trzecie (65 proc.) polskich pracowników deklaruje w badaniu ManpowerGroup, że ufa swoim przełożonym. W ciągu dwóch lat odsetek tych deklaracji zwiększył się o 7 pkt. proc. (z 58 proc. w 2024 r.). Przełożyło się to na wzrost wskaźnika satysfakcji w pracy. Obecnie sięga on 62 proc., wobec 60 proc. przed dwoma laty, choć widać spore różnice w zależności od branży, wieku i stanowiska. Badanie potwierdza, że najwięcej satysfakcji praca przynosi dyrektorom i członkom zarządów (66 proc.), a dorównują im w tym kluczowi pracownicy pierwszej linii. Z kolei najmniej zadowoleni są pracownicy fizyczni (58 proc.).

Indeks satysfakcji z pracy jest jednym z trzech wskaźników, którymi agencja zatrudnienia ManpowerGroup mierzy nastroje pracownicze na świecie, w tym w Polsce. (Dwa pozostałe to wellbeing i poczucie pewności w pracy). Na każdy wskaźnik składają się cztery czynniki, które decydują o jego poziomie.

Znaczenie relacji z szefem

Tegoroczny raport z badania ManpowerGroup dowodzi, że trzy spośród czterech czynników indeksu satysfakcji w pracy poprawiły się w porównaniu z 2024 r. Na czele z zaufaniem do menedżerów, które ma bardzo duży wpływ na nastroje pracowników, w tym na ich zadowolenie i zaangażowanie w pracę. Zdaniem Anny Tietianiec, ekspertki rynku pracy w Manpower, tak wyraźny wzrost zaufania do przełożonych wskazuje na rosnące znaczenie jakości przywództwa w czasach większej niepewności rynkowej.