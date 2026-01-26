Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe czynniki wpływające na wzrost zarobków freelancerów w 2025 roku?

Które specjalizacje cieszą się największą popularnością wśród polskich freelancerów?

Jakie są różnice w zarobkach zależnie od modelu współpracy freelancera z firmami?

Jak zmienia się podejście firm do współpracy z freelancerami jako stałej części modelu biznesowego?

Jak sztuczna inteligencja wpływa na efektywność pracy i zapotrzebowanie na usługi freelancerów?

Tworzenie stron i sklepów internetowych, usługi fotografii, wideo i animacji oraz grafika 2D i 3D – to trzy specjalizacje najbardziej popularne wśród polskich freelancerów. Zajmuje się nimi aż trzech na czterech wolnych strzelców, którzy wzięli udział w badaniu platformy Useme specjalizującej się w rozliczeniach tych niezależnych specjalistów. „Rzeczpospolita” jako pierwsza opisuje raport Useme podsumowujący wyniki internetowego sondażu, który pod koniec 2025 r. objął 1260 freelancerów.

Większość z nich dobrze ocenia miniony rok. Co trzeci z wolnych strzelców uważa, że zapotrzebowanie na jego usługi rośnie, co czwarty ocenia, że w ub. roku było mu łatwiej o klientów niż rok wcześniej, a ponad czterech na dziesięciu badanych twierdzi, że rosnące doświadczenie pozwala im łatwiej docierać do klientów. Ta kwestia jest istotna, gdyż ponad połowa z uczestników badania to osoby z dość krótkim, co najwyżej dwuletnim stażem freelancerskim. Jest jednak znacząca grupa doświadczonych specjalistów, którzy jako wolni strzelcy pracują od co najmniej pięciu lat (23 proc.).

Foto: Paweł Krupecki

Świadomy wybór

– Freelancing jest często świadomym wyborem zawodowym, na który decyduje się coraz więcej osób – ocenia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Przemysław Głośny, prezes Useme. Według jego obserwacji, przybywa specjalistów 40+, którzy zamiast szukać kolejnej pracy na etacie, wykorzystują swoje doświadczenie i profesjonalną wiedzę w usługach freelancerskich. Jest to o tyle łatwiejsze, że coraz więcej firm traktuje współpracę z wolnymi strzelcami nie jako chwilowe rozwiązanie, a integralną część swego modelu biznesowego i stały element elastycznego zarządzania kosztami.