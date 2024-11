Dane dobre, nastroje złe

Dane niejako kontrastują jednak ze społeczną percepcją sytuacji gospodarczej. Przykładowo, z badania koniunktury konsumenckiej z zeszłego tygodnia wynika, że obawy przed wzrostem bezrobocia są w Polsce najwyższe od blisko dwóch lat (lutego 2023 r.). O ile na początku 2024 r. wzrostu stopy bezrobocia spodziewało się około 23 proc. respondentów GUS, o tyle obecnie już blisko 40 proc. W tym czasie niemal trzykrotnie (z około 4,7 proc. do 13,4 proc.) wzrósł odsetek badanych, którzy spodziewają się, że wzrost bezrobocia będzie znaczny.

- Muszę przyznać, że widzę sporo głosów, że obecnie jest ciężko znaleźć pracę, że CV często pozostają bez odpowiedzi. Możliwe, że w wielu przypadkach te osoby jako swój punkt odniesienia mają rynek pracy sprzed około dwóch-trzech lat, gdy był on wręcz na sterydach - mówi w rozmowie z „Parkietem” Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wspomniany przez niego czas to moment, gdy w momencie gospodarczego odbicia pocovidowego firmy miały mnóstwo zamówień i bardzo duże potrzeby kadrowe.

Nie bez znaczenia jest też kwestia natłoku ważnych wydarzeń w ostatnich latach: COVID, wojna, inflacja, kolejne dyskusje o traconej przez Europę konkurencyjności. To wzmaga poczucie niepewności. - Dane wskazują, że mamy np. wskaźnik zatrudnienia na historycznym maksimum. Natomiast odczucia z rynku pracy są zgoła inne. A kiedy czujemy się na nim niepewnie, to potem przekłada się to na nasze decyzje konsumenckie, i widać to np. w danych o sprzedaży detalicznej – mówi Kubisiak.

Pracuje coraz więcej osób starszych

Wyniki BAEL wskazują także na spadek liczby „rąk do pracy” w Polsce. W ciągu roku grono osób w wieku produkcyjnym skurczyło się o około 175 tys. Ubyło przede wszystkim osób biernych zawodowo (ponad 150 tys.) i jest ich obecnie 3,8 mln – rekordowo mało. To potencjalny „rezerwuar” pracowników w Polsce, niemniej z racji przyczyn tej bierności (m.in. nauka, choroba i niepełnosprawność, obowiązki rodzinne) aktywizacja dużego grona z tych osób nie byłaby prosta.