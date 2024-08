Ile wzrosły płace i liczba miejsc pracy? GUS podał najnowsze dane

Płace są o 10,6 proc. nominalnie wyższe niż rok wcześniej i o 1,6 proc. niż w czerwcu. Ekonomiści przypuszczali, iż nominalnie wzrosną nieznacznie wyżej. Realny fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw (po uwzględnieniu wskaźnika CPI) wzrósł w lipcu w skali roku o 5,7 proc. wobec wzrostu o 7,8 proc. w czerwcu.

Miesięczna zmiana oznacza wzrost brutto przeciętnie o niespełna 134 zł. Warto pamiętać, że w lipcu po raz drugi w tym roku wzrosła płaca minimalna o 58 zł brutto i to spowodowało miesięczny skok płac w wielu firmach i instytucjach. Przeciętnie po lipcu płaca była o niespełna 246 zł wyższa niż w grudniu 2023 r.

Znaczący jest o ponad 4 tys. zł miesięczny wzrost płac w rolnictwie i leśnictwie oraz w firmach zajmujących się wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej, gazu i gorącej wody – o ponad 2 tys. zł. Zapewne w tych branżach wypłacono nagrody. Nie było ich za to w górnictwie, bo płace po czerwcowych premiach są niższe o prawie 2,4 tys. zł. GUS podał w komunikacie, że wyższa dynamika płac w lipcu w stosunku do czerwca spowodowana była wypłatami m.in. premii i nagród, w tym nagród motywacyjnych, kwartalnych i półrocznych, jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyżką wynagrodzeń (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Co dalej z płacami

Najprawdopodobniej w kolejnych miesiącach zmniejszy się jeszcze bardziej różnica pomiędzy wzrostem płacy realnej, a inflacją ze względu na przyspieszanie wzrostu cen. - Na wysokie wyniki wzrostu płac wpłynęła podwyżka płacy minimalnej z 4242 zł do 4300 zł – obecnie najniższe wynagrodzenia są większe o 19 proc. względem ubiegłego roku. Dodatkowo wciąż mocno rosły zarobki w usługach - skomentowali eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Zaś Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego uważa, że przy delikatnym hamowaniu rocznego tempa wzrostu wynagrodzeń lipiec przyniósł stabilizację spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W ujęciu liczby etatów jest to wynik po pierwsze jeden z najlepszych w tym roku, a po drugie znacznie lepszy od zeszłorocznego o tej porze roku. - Dane te mogą być pierwsza jaskółką zmian na rynku pracy w kierunku rosnącego popytu na pracowników. Byłoby to spójne z danymi potwierdzającymi postępujące w Polsce ożywienie gospodarcze – uważa ekonomistka. Jej zdaniem w następnych miesiącach nastąpi powolne hamowanie wzrostu płac.

Analitycy PKOBP zwracają uwagę na to, że w tym roku wzrost płacy minimalnej był niższy niż w zeszłym (teraz o 1,4 proc, a w lipcu 2023r – o 3,2 proc.). Stąd między innymi niższy wzrost płac niż rok wcześniej. Za to na plus obecnego wynagrodzenia zadziałała większa liczba dni roboczych: o 3 w skali miesiąca i 2 w porównaniu do sytuacji sprzed lipca.