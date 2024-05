Według badań Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy i Zawodów (IAB), po pięciu latach od imigracji wskaźnik zatrudnienia uchodźców wojennych z Ukrainy wyniesie 45 proc. Po dziesięciu latach stopa ta wzrośnie do 55 procent - IAB przedstawił wyniki badania symulacyjnego.

Oznaczałoby to, że Ukraińcy osiągnęliby podobny poziom aktywności zawodowej, co migranci z roku 2015, którzy przybyli do Niemiec przede wszystkim z takich krajów jak Syria i Afganistan.

Dla wielu jednak warunki były bardziej sprzyjające – ponieważ rynek pracy był bardziej tolerancyjny niż obecnie. Dodatkowo znacznie wyższy był odsetek mężczyzn nieposiadających więzi rodzinnych i niepotrzebujących opieki nad dziećmi.

Niemcy chcą by większość uchodźców z Ukrainy znalazła pracę

Różnica we wskaźnikach zatrudnienia mężczyzn i kobiet jest znacząca: pięć lat po przybyciu do kraju wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w scenariuszu bazowym badania wynosił 58 proc., podczas gdy w tym samym czasie wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosił 41 procent. Po dziesięciu latach wartości te wzrosły do 68 proc. w przypadku mężczyzn i 52 proc. w przypadku kobiet.