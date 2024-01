Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r. wzrosło nominalnie o 9,6% i wyniosło 8032,96 zł brutto. Względem listopada 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 4,7%.

W grudniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z grudniem 2022 r. było niższe o 0,1% i wyniosło 6495,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie odnotowano na podobnym poziomie.

Sektor przedsiębiorstw stanowi część gospodarki narodowej, co oznacza, że dane dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych[1] rodzajów działalności PKD 2007, o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W związku z tym, badanie nie obejmuje, m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Podstawowe dane o tym sektorze publikowane są co miesiąc, a dla całej gospodarki narodowej kwartalnie np. w informacji statystycznej Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej.