Węgrzy sprowadzają cudzoziemców. Zarabiają pośrednicy związani z partią Orbana

Jednym z najważniejszych rekruterów jest brat posła Fideszu, Tamása Deutscha. Oficjalnie prezes państwowej fundacji Rákóczi Szövetség, organizacji kulturalnej wspomagającej integrację węgierskiej diaspory. Ale nie tylko. Jego firma Jobtain HR Services Ltd. promuje swoje usługi reklamami: „Twojej firmie brakuje pracowników? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Zatrudnij Filipińczyków i zwiększ produkcję”. Magdolna Mihályi, szefowa firmy w rozmowie z dziennikarzami europejskiej stacji Euronews tak tłumaczy stawianie na Filipińczyków: - W ostatnich latach zrobiliśmy wiele badań pod kątem największej zgodności kultur i zdolności adaptacyjnych z Europejczykami. I wyszło, że są to właśnie Filipińczycy, katolicy, rodzinni, pracowici - mówi.

Państwo dopłaca do "importu" imigrantów

Magdolna Mihályi, także związana z Rákóczi Szövetség, jest wiceszefową tej organizacji. Państwo dopłaciło do jej działalności 6,5 mln euro w 2021 roku i 6,1 mln euro w 2022. Sama pani Mihályi pracuje w branży rekruterskiej od 20 lat. Tyle, że wcześniej zajmowała się pomocą młodym Węgrom. Teraz przestawiła się na cudzoziemców i tylko w tym roku ściągnęła do pracy w węgierskich firmach ponad tysiąc osób, a do końca roku ma nadzieję, że przyjedzie ich jeszcze przynajmniej pół tysiąca.

Czytaj więcej Polityka Partia Orbana chce bronić suwerenności Węgier przed lewicowymi dziennikarzami Jesienią zostanie złożony projekt ustawy o ochronie suwerenności, który utrudni życie tym, którzy sprzedają nasz kraj za granicą w zamian za dolary - powiedział przewodniczący grupy parlamentarnej Fideszu Máté Kocsis. Miał namyśli m.in. lewicowych dziennikarzy i "dolarowych polityków".

Takich firm są na Węgrzech dziesiątki. Legalnie ściągani pracownicy są przez nie sprawdzani, mają opłacony transport, zakwaterowanie na miejscu i integrację. Z tego, co mówili Filipińczycy w Euronews, wszystko mają zapewnione, łącznie z możliwością dokształcania, której w umowach nie mają. Całą kwotę wypłacaną im przez pracodawcę, mogą wysłać do domu, bądź oszczędzić. Na co? - Najlepiej byłoby zostać inżynierem w Niemczech - mówił jeden z rozmówców Euronews.

Sytuacja jest jednak krytykowana przez węgierskich związkowców. Federacja Pracowników Przemysłu Chemicznego wskazuje, ze niesprawiedliwe jest zrównanie zarobków cudzoziemców i Węgrów, skoro jednym firmy płacą za mieszkanie i wyżywienie, a im nie. „Ich obecność utrudnia nam wszelkie negocjacje płacowe ” - czytamy w piśmie federacji udostępnionym przez Euronews.

Ale rząd ze swojej strony chętnie wspiera taką formę zatrudnienia. W kwietniu 2023 roku wiceminister ds. zatrudnienia, Sándor Czomba, przeciął nawet wstęgę przy inauguracji działalności hostelu zbudowanego przez jedną z agencji zatrudnienia, Videoton. Firma skorzystała z państwowej dotacji w wysokości 182 mln forintów. Minister powiedział wtedy, że w najbliższym czasie potrzeba będzie na Węgrzech jeszcze pół miliona cudzoziemskich pracowników. Bez nich nie ruszą np. fabryki baterii do aut elektrycznych.