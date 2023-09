Według sierpniowej ankiety przeprowadzonej przez Conference Board wśród 185 dyrektorów działów HR w USA 73 proc. firm zgłosiło problemy z nakłonieniem pracowników do powrotu do pracy. Nacisk na pracę w biurze może spowodować utratę części pracowników. Z badania wynika, że 71 proc. pracodawców, którzy narzucają politykę pracy w siedzibie firmy, zgłosiło trudności z zatrzymaniem pracowników.

Amazon grozi pracownikom konsekwencjami

Niektórzy pracodawcy ostrzegają, że po Święcie Pracy – w tym roku przypadającym 4 września będą surowo egzekwować obowiązek powrotu do pracy w biurze. W zeszłym miesiącu dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, powiedział pracownikom, że mogą nie zgodzić się z polityką firmy wymagającą od nich przebywania w biurze co najmniej trzy dni w tygodniu. Dodał jednak, że jeśli się nie zastosują, ich przyszłość w Amazonie może nie być, „jasna”. Kilka tygodni wcześniej firma wysłała e-maile do niektórych pracowników, informując ich, że system rejestracji pracowników wskazuje, że nie przychodzą do biura tak często, jak jest to konieczne.

Także koncern Meta poinformował pracowników, że od 5 września osoby już przydzielone do biura muszą przychodzić trzy dni w tygodniu, a menedżerowie będą monitorować frekwencję – wynika z raportu Business Insider. Niezastosowanie się do tych zasad może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych, w tym niższą oceną wyników lub, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, nawet zwolnieniem z pracy.