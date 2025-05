Victoria Dom planuje emisję obligacji na wcześniejszy wykup

Victoria to jeden z aktywnych graczy na Catalyst, wiosną spółka uplasowała emisję na podstawie prospektu o wartości 180 mln zł z kuponem WIBOR 6M plus 4,3 pkt proc. marży, co pozwoliło m.in. wykupić przedterminowo horrendalnie drogą serię o wartości 50,2 mln zł z kuponem WIBOR 6M plus 7 pkt proc. marży.

Waldemar Wasiluk zapowiedział, że w najbliższych dniach spółka wyjdzie do inwestorów z kolejną ofertą, rzędu 60-110 mln zł. Celem jest wcześniejszy wykup drogiego, zapadającego w 2026 r. długu. W obrocie są trzy serie, zapadające w czerwcu (11,2 mln zł, marża 6,5 pkt proc.), wrześniu (100 mln zł, marża 6,3 pkt proc.) i grudniu (100 mln zł, marża 5,95 pkt proc.).

- Chcieliśmy wyjść z ofertą po publikacji zaudytowanego sprawozdania rocznego. Emisję planujemy z myślą o kontynuacji rolowania droższego długu, żeby mieć spokojniejszą głowę, staramy się mądrze zarządzać standingiem finansowym – powiedział Wasiluk. Victoria liczy na dobre przyjęcie oferty mimo ostatnich zawirowań na Catalyst, wywołanych kłopotami Ghelamco.

- Deweloperzy komercyjni to inna kategoria, przy wysokich stopach i modelu sprzedaży B2B, mają teraz trudniej, szczególnie ci, którzy agresywniej inwestowali. Mieszkaniówka ma inną strukturę, tu nabywcami są klienci detaliczni, rynek jest płynniejszy. W ramach ostatniej emisji pozyskaliśmy dwa OFE, a więc mocno konserwatywny kapitał – powiedział Wasiluk.

Victoria przekazała mniej mieszkań, ale zanotowała lepsze wyniki

W 2024 r. Victoria miała 984 mln zł przychodów, o 5 proc. więcej niż rok wcześniej, mimo że liczba przekazanych mieszkań skurczyła się o ponad 9 proc. do 1648 lokali. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 14 proc., do 372 mln zł przy rentowności 38 proc. Zysk operacyjny wynosił 303 mln zł, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wzrósł o 9 proc., do 201 mln zł.