Oferta nowych mieszkań w siedmiu największych miastach wciąż bardzo duża

Mimo przewagi sprzedaży nad wprowadzeniami w lutym, oferta lokali w siedmiu największych miastach na koniec tegoż miesiąca wzrosła o 1 proc., do 57,5 tys. To oznacza, że część mieszkań ujętych wcześniej w monitoringu jako sprzedane, wróciła do oferty. Najbardziej prozaiczny powód to nieuzyskanie finansowania przez nabywców, choć zawsze pojawiają się sugestie, że sami deweloperzy mają wpływ na dane: sterują podażą oznaczając pule lokali jako zarezerwowane i zwalniając je w wygodnym momencie. Takie sugestie pojawiły się chociażby w kwietniu zeszłego roku.

Ferie zimowe nie pomieszały szyków deweloperom tak, jak wakacje

Na początku lutego, w programie „Prosto z Parkietu”, Kuniewicz oceniała, że I kwartał 2025 r. pod względem sprzedaży może wypaść dość słabo. Przy drogim i trudno dostępnym kredycie mieszkania kupują teraz głównie zamożniejsi Polacy, którzy kupować mogą, ale nie muszą.

- W I kwartale mamy ferie zimowe, co nie jest bez znaczenia. Zakupami mieszkań na rynku deweloperskim zainteresowana jest co do zasady grupa osób zamożniejszych i – uwaga – starszych. Już raz ta grupa zniknęła nam z rynku, co odbiło się na sprzedaży – w wakacje. Spodziewam się, że ta grupa będzie też korzystać z ferii. W związku z tym naturalnie spodziewamy się niższej sprzedaży, pewnie poniżej 3 tys. Główna grupa popytowa nie jest w tej chwili przymuszona do zakupu. Ma do wyboru olbrzymią ofertę mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym – i nie musi się spieszyć. Agencje pośrednictwa i deweloperzy, z którymi rozmawiamy, wyraźnie wskazują, że na rynku nie ma pośpiechu, nie ma presji, by domykać transakcje. W związku z tym I kwartał może być słabszy – powiedziała Kuniewicz.

Na koniec lutego oferta mieszkań w siedmiu największych aglomeracjach była o 51 proc. większa niż rok wcześniej. Należy pamiętać, że sytuacja w poszczególnych miastach jest mocno zróżnicowana, w części popyt i podaż są względnie zbilansowane – w rozumienia wielkości oferty do tempa sprzedaży. Część miast boryka się z nadpodażą. Szczegółowe dane za luty Otodom Analytics poda wkrótce.