Dominika Kulczyk sprzedała luksusowym domu w Londynie królowi szczepionek

Czytaj więcej Nieruchomości Dominika Kulczyk kupiła dom w Londynie. Zapłaciła 295 mln zł Polska miliarderka Dominika Kulczyk kupiła nieruchomość w pobliżu domu towarowego Harrods w Londynie. Zdaniem Bloomberga transakcja o wartości 57,5 mln funtów (ok. 295 mln zł) jest kolejnym sygnałem, że umierający rynek luksusowych nieruchomości powoli wraca do życia.

Adar C. Poonawalla to prezes indyjskiej firmy produkującej szczepionki - Serum Institute od India Ltd. Jest największe na świecie przedsiębiorstwo produkujące szczepionki. Wśród preparatów, które produkuje w różnych fabrykach i laboratoriach na świecie, są m.in. szczepionki przeciwko koronawirusowi, tężcowi oraz błonicy.

Rodzina Poonawalla jest szósta pod względem wartości majątku w Indiach. Według brytyjskiego dziennika” The Telegraph” jej majątek jest szacowany na 16,8 mld dolarów amerykańskich.