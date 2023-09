Gigant uniknął plajty, ale cały rynek ma duży problem

– Evergrande i Country Garden to bardzo duzi deweloperzy, więc ich kłopoty przyczyniły się do pogorszenia nastrojów ludzi planujących kupować mieszkania. Niestety, do szkód już doszło. Najważniejszym efektem ich problemów jest to, że zaufanie klientów do rynku poważnie ucierpiało – zauważa Charles Chang, analityk agencji ratingowej S&P Global Ratings.

Cena spowolnienia

Kryzys na rynku nieruchomości skłaniał analityków w ostatnich miesiącach do cięcia prognoz dla chińskiego PKB na ten rok, ale również w dłuższym terminie. Eksperci Bloomberg Economics przedstawili prognozę mówiącą, że Chinom nie uda się ani w tej, ani w przyszłej dekadzie przegonić USA pod względem wielkości PKB.

Chiny zdołają osiągnąć ten cel dopiero w połowie lat 40., ale później znów mogą zostać wyprzedzone przez gospodarkę amerykańską. Ich tempo wzrostu gospodarczego może wynosić w 2030 r. 3 proc., a w 2050 r. już tylko 1 proc. Poprzednia prognoza Bloomberg Economics mówiła o wzroście PKB wynoszącym odpowiednio 4,3 proc. i 1,6 proc.