Wyższe stopy NBP automatycznie więc przekładają się na oprocentowanie tych kredytów, które Polacy już mają, a wyższe raty automatycznie obciążają w większym stopniu domowe budżety. Trzeba też dodać, że jednocześnie wysoki jest koszt nowego finansowania, więc banki pożyczają relatywnie mało i nie mają nowego źródła zarobków. Ale to, co zyskują z już udzielonych kredytów, w zupełności im wystarczy.

Ile odsetek od depozytów

W 2024 r. przychody odsetkowe wyniosły, według naszej prognozy, ok. 172 mld zł. To tylko 7 proc. więcej niż w 2023 r. Ale niemal trzy razy więcej niż w 2021 r. – a przypomnijmy, że RPP zaczęła podnosić stopy procentowe w lipcu 2021 r. Do końca 2021 r. główna stopa referencyjna wzrosła z 0,1 proc. do 1,75 proc., a do października 2022 r. – skoczyła do 6,75 proc. Od października 2023 r. wynosi zaś 5,75 proc.

Oczywiście, im wyższe stopy procentowe, tym większe tzw. koszty odsetkowe, czyli odsetki od depozytów, jakie banki muszą płacić swoim klientom. – To również jest zamierzonym efektem polityki pieniężnej. Im więcej można „zarobić” na lokacie bankowej, tym większa skłonność do oszczędzania, a mniejsza skłonność do wydawania – zaznacza Karol Pogorzelski. – Ale ten mechanizm nie do końca zadziałał, głównie ze względu na wysoką nadpłynność w polskim sektorze bankowym – przyznaje ekonomista.

Dobrze pokazują to liczby. W 2024 r. koszty odsetkowe banków mogły wynieść ok. 66 mld zł. To wielokrotnie więcej niż w 2021 r., ale o ok. 6–7 proc. mniej niż w 2023 r. W sumie wynik odsetkowy sektora (różnica między przychodami a kosztami) mógł sięgnąć ok. 106 mld zł w minionym roku wobec 95 mld zł w 2023 r. i 46 mld zł w 2021 r.