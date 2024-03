Cebula nadal ważna w polityce Indii

W połowie 2023 r. rząd Narendry Modi wprowadził podatek 40 proc. w eksporcie cebuli, aby zapewnić jej obfitość na wewnętrznym rynku. Ta decyzja wywołała liczne protesty rolników w cebulowych stanach kraju. Zakaz eksportu cebuli ogłoszono w Delhi w grudniu, obowiązywał do 31 marca. Handlowcy spodziewali się, że zostanie zniesiony, bo z powodu ograniczenia eksportu ceny cebuli zmalały o ponad połowę, a w handlu pojawiły się już dostawy z nowych upraw. Rząd ogłosił jednak w piątek wieczorem, że zakaz eksportu obowiązuje do odwołania go.

Hurtowe ceny cebuli na targowiskach w stanie Maharasztra, największym regionie produkcji zmalały do 1200 rupii (14 dolarów) za 100 kilogramów z 4500 rupii w grudniu. — Przedłużenie zakazu jest zaskakujące i całkowicie niepotrzebne, jeśli wziąć pod uwagę malejące ceny i rosnące dostawy z najnowszych zbiorów — stwierdził członek kierownictwa firmy eksportowej z Mumbaju, który nie chciał ujawnić swych personaliów.

Premier Naredra Modi chce wygrać trzecią kadencję u władzy w najbliższych wyborach, które zaczną się 19 kwietnia i potrwają ponad 7 tygodni. Zależy mu też na uniknięciu powtórki demonstracji mieszkańców kraju., gdy ceny cebuli skoczyły w ciągu kilku miesięcy w 2019 r. z 25 rupii/kilo do 80 rupii, z 0,35 do 1,3 dolara. Władze zapomniały jednak o protestach rolników w 2023 r. przeciwko spadkowi cen cebuli. Duże ruchy cen tego warzywa wywoływały demonstracje i protesty dużej części wyborców. To dzięki cebuli Indira Gandhi doszła do władzy w 1980 r. używając w kampanii wyborczej haseł o rosnących cenach tego warzywa jako symbolu fiaska poprzedniej ekipy

Cebula jest ważnym dodatkiem do wielu potraw w Indiach, głównie na północy kraju To warzywo biedaków. — W stanie Maharasztra Jesli ktoś nie ma w domu warzyw, albo nie stać go na ich kupno, to je chleb z cebulą „kanda bhakari” — wyjaśniła historyk żywności, dr Mohseena Mukadam.

Zakaz eksportu cebuli z Indii, aby pokryć popyt wewnętrzny skomplikował sytuację Bangladeszu, Malezji, Nepalu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zależnych od importu z Indii. — Decyzja rządu o zakazie eksportu cebuli pozwala konkurencyjnym eksporterom żądać znacznie wyższych cen, bo kupujący nie mają innego wyboru — uważa inny szef firmy eksportowej z Mumbaju cytowany przez Reutera.