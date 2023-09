Spór o zboże rozlewa się przed wyborami. Skarga Ukrainy do WTO coraz bliżej

Podobnie w rozmowie z „Rz” wskazywał Bartosz Urbaniak, nawet ruchy Rosji na podbicie cen – ostrzeliwanie Odessy - nie zmieniły cen zboża, więc działanie polskiego rządu tym bardziej ich nie zmieni. - Nie obserwujemy czujnie tej blokady, bo sytuacja pokazała, że decyzje „piątki” w sprawie importu zboża nie mają realnie znaczenia dla ceny pszenicy na rynku krajowym czy międzynarodowym. A decyzji czysto politycznych przed wyborami komentować się nie podejmuję – mówił ekonomista.

Rolnicy w Polsce mają realny problem, ponieważ ceny zboża spadły często poniżej kosztów produkcji, które były wysokie jeszcze ze względu na ubiegłoroczne ceny nawozów i paliwa.

- Ta akcja ma tylko przykryć nieudolność polskiego rządu jeśli chodzi o umiejętność porozumienia się na poziomie unijnym oraz dwustronnym – z Ukrainą. Premierzy Ukrainy i Rumunii podpisali porozumienie dwa tygodnie temu o udrożnieniu tranzytu zboża, zwiększą eksport przez porty w Rumunii z 2 do 4 mln ton na miesiąc, Ukraina potrzebuje eksportować miesięcznie 6 mln ton. Nie sądzę, by inni byli tak skłonni do wprowadzania zakazu, jeśli UE nie będzie w stanie rozwiązać problemu w porozumieniu z Ukrainą – mówił we wtorek Plewa w rozmowie z „Rz”. I faktycznie, już wieczorem pojawiła się kolejna informacja, że Bułgaria właśnie przegłosowała w parlamencie, że w imię solidarności z walczącą Ukrainą, kraj ten przywróci możliwość importu zboża z tego kraju. Pod dokumentem w tej sprawie podpisała się większość parlamentarna. Kraje nadbałtyckie - Estonia, Łotwa, Litwa – a także… Chorwacja, dołączyły do spotkań unijnej platformy koordynacyjnej, uruchomionej w maju do poprawy wydajności eksportu zboża z Ukrainy. Dziś jest kolejne, poinformujemy o jego wyniku.

Polska, walcząc o głosy rolników, odpuszcza właśnie powstającą inicjatywę, której mogłaby z powodu swojej lokalizacji przewodzić, czyli – szukania sposobów na zarabianiu na tranzycie surowców rolnych. Że to może być bardzo dochodowy biznes, pokazuje przykład Holandii, która, choć sama jest maleńkim krajem, jest jednym z największych… eksporterów żywności na świecie, właśnie dzięki przetwórstwu sprowadzanych surowców.

Czytaj więcej Handel Bułgaria nie poprze Polski, zezwoli na import zboża z Ukrainy W imię solidarności z walczącą Ukrainą, Bułgaria chce od 15 września przywrócić możliwość importu zboża z tego kraju. Pod dokumentem w tej sprawie podpisała się większość parlamentarna.

Mimo, że Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, powiedział dziś w rozmowie z PAP, że Polska „nie zmienia rozporządzenia, tylko będzie takie samo rozporządzenie, które dzisiaj obowiązuje”, więc w jego ocenie, jeżeli Ukraina chciałaby zwrócić się z arbitrażem do WTO, to musi też pozwać wszystkie pięć przygranicznych krajów oraz samą Unię Europejską. Minister zapomina lub celowo pomija, że aktualne rozporządzenie jest – unijne, a Polska chce narzucić od piątku taki zakaz oddolnie, do czego zgodnie z unijnymi przepisami – nie ma prawa.