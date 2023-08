Rosja ma coraz większy problem ze zbożem skradzionym na Ukrainie

Według ukraińskich śledczych w 2022 r. Rosjanie ukradli i wywieźli z okupowanych terenów Ukrainy ok. 1,8 mln ton zboża.

Kradzież ukraińskiego zboża

W pierwszym roku wojny Rosjanie masowo rabowali zboże z czasowo zajętych terytoriów Ukrainy. Od razu wysyłali je na eksport jako rosyjskie. W maju 2023 r. zdjęcia satelitarne rzuciły światło na rosyjski plan nielegalnego eksportu z Krymu. Przeładunek zboża w terminalu Avlita w Sewastopolu trwał w najlepsze, choć trudno było to wyśledzić z lądu. Drobnicowce, na które Rosjanie ładowali ukradzione zboże, miały wyłączone transpondery. Teraz Rosjanie mają problemy ze sprzedażą tego zboża, dlatego starają się je mieszać z własnym.

Większość krajów odmawia jednak zakupu zboża oferowanego przez rosyjskie firmy, jeśli istnieją dowody na jego pochodzenie z Krymu. Zawsze jednak znajdą się chętni, by zarobić na krwawej rosyjskiej wojnie. Według doniesień mediów skradzione zboże trafiło do Turcji i Syrii. Mogło też trafić do Afryki.